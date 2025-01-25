Дружина Монатіка вперше показала фото з третьої вагітності, яких не було в мережі

Дмитро Монатік та його дружина нещодавно стали батьками втретє. Після народження малюка Ірина Монатік показала фото з періоду вагітності, яких ще не було в соцмережах.

Монатік нечасто розповідає про особисте життя, він також рідко коментував третю вагітність дружини. Та днями Ірина Монатік опублікувала архівні фото, на яких показала, який вигляд мала під час третьої вагітності. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм дружини артиста.

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Ірина Монатік позувала перед камерою у довгій чорній сукні з відкритою спиною. Вона обіймала округлий животик та усміхалась.

Архівні фото з особливого періоду 2024 року, коли я була при надії! Фотографуйте важливі моменти свого життя – вони неоціненні,

– написала дружина виконавця.



Ірина Монатік під час вагітності / Фото з інстаграму Ірини Монатік



Ірина Монатік під час вагітності / Фото з інстаграму Ірини Монатік

Дмитро Монатік втретє став батьком