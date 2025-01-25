Монатик нечасто рассказывает о личной жизни, он также редко комментировал третью беременность жены. Но на днях Ирина Монатик опубликовала архивные фото, на которых показала, как выглядела во время третьей беременности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм жены артиста.

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Ирина Монатик позировала перед камерой в длинном черном платье с открытой спиной. Она обнимала округлый животик и улыбалась.

Архивные фото с особого периода 2024 года, когда я была в надежде! Фотографируйте важные моменты своей жизни – они неоценимы,

– написала жена исполнителя.



Ирина Монатик во время беременности / Фото из инстаграма Ирины Монатик



Ирина Монатик во время беременности / Фото из инстаграма Ирины Монатик

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