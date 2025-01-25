Счастливой новостью поделилась королева Рания. Она опубликовала фото супругов на своей странице в инстаграме, передает 24 Канал.

К слову Джамала восхитила фото с мужем и тремя сыновьями: "Безусловная любовь"

Принцесса Иман бинт Абдулла позировала перед камерой вместе с мужем на фоне моря и заката. Пара повернулась друг к другу лицом, поэтому свет подчеркивал округлый животик принцессы.

Оба дорогие моему сердцу, но грядущий дороже. Двое – пара, три – благословения,

– прокомментировала королева Рания.



Иман бинт Абдулла с мужем / Фото из инстаграма королевы Рании

Заметим, Иман бинт Абдулла и Джамиль Термиотис поженились в марте 2023 года в Иордании. Муж принцессы родом из Венесуэлы, он занимается инвестициями и работает в Нью-Йорке.

Летом 2024 года королева Иордании впервые стала бабушкой. Ее сын, принц Хусейн ибн Абдалла и принцесса Раджва стали родителями дочери Иман.