Родители и дети позировали в фэмили-луках. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Джамалы.

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На фотосессии собралось все семейство: Джамала, ее муж Сеит-Бекир Сулейманов и сыновья: 6-летний Эмир, 4-летний Селим и Алим, которому всего 8 месяцев. Они позировали в образах одинаковых цветов.

Джамала также поделилась видео с фотосессии. В то же время певица не показала лицо младшего сына. Кстати, Алиму именно сегодня исполнилось 8 месяцев.

8 месяцев. Безусловная любовь,

– подписала фото артистка.

На новые фотографии семьи отреагировали украинские звезды, оставив комментарии под постом Джамалы: Злата Огневич, Анатолий Анатолич, TAYANNA, Дарья Коломиец. Приятные слова также написали поклонники: