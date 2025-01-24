Батьки та діти позували у фемілі-луках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Джамали.

Не пропустіть Наталка Карпа купила квартиру: де розташована нова оселя співачки

На фотосесії зібралося все сімейство: Джамала, її чоловік Сеїт-Бекір Сулейманов та сини: 6-річний Емір, 4-річний Селім і Алім, якому лише 8 місяців. Вони позували в образах однакових кольорів.

Джамала також поділилася відео з фотосесії. Водночас співачка не показала обличчя молодшого сина. До речі, Аліму саме сьогодні виповнилося 8 місяців.

8 місяців. Безумовна любов,

– підписала фото артистка.

На нові фотографії сім'ї відреагували українські зірки, залишивши коментарі під дописом Джамали: Злата Огнєвіч, Анатолій Анатоліч, TAYANNA, Дар'я Коломієць. Приємні слова також написали шанувальники: