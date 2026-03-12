Саша в душі – трішки нудист, – дружина Педана розповіла про курйози в сімейному житті

За 22 роки подружнього життя стається чимало ситуацій – несподіваних та навіть курйозних. Зазвичай, такі інциденти залишаються сімейними спогадами. Але Олександр та Інна Педан вирішили поділитись цими веселими моментами.

Подружжя розповіло кумедні історії з сімейного життя у четвертому випуску подкасту "Кажуть! Брешуть?", що виходить на ютуб-каналі Олександра Педана.

Саша взагалі в душі – трішки нудист. Коли в нас народилася друга дитина, я найбільше переживала, що няня його якось побачить голим, бо він із душу виходить, коли захоче. Я кажу: "Дивись, якщо наша няня злякається, бо ти десь вискочиш без трусів, і піде від нас – тобі гайки!"

– пригадала Інна Педан з усмішкою.

Та це не єдиний курйозний випадок, про який згадало подружжя. За роки спільного життя пара добре вивчила звички одне одного і знає, хто, коли та за що береться в побуті.

Олександр Педан похвалився, що має спеціальну валізку – подарунок від тестя. Там є всі необхідні інструменти. Але його дружина жартує: домашні ремонти чоловіка не завжди йдуть за планом.

Він починає лагодити, а закінчується тим, що воно все ламається ще більше. Я інколи заходжу в кімнату, а Саша уже стоїть із чемоданчиком. І я розумію: нічого хорошого не буде. Я кажу: "В сенсі чемоданчик? Що ти будеш робити? Занеси його у комору, відклади до завтра!",

– з гумором ділиться зіркова дружина.

Що відомо про стосунки Олександра та Інни Педан?