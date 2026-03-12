Укр Рус
12 березня, 15:35
Саша в душі – трішки нудист, – дружина Педана розповіла про курйози в сімейному житті

Марія Касій
Основні тези
  • Подружжя Олександра та Інни Педан поділилося курйозними ситуаціями з сімейного життя.
  • Інна розповіла про звички Олександра, зокрема про те, що він часто виходить з душу без одягу, і про його невдалі спроби ремонту.

За 22 роки подружнього життя стається чимало ситуацій – несподіваних та навіть курйозних. Зазвичай, такі інциденти залишаються сімейними спогадами. Але Олександр та Інна Педан вирішили поділитись цими веселими моментами.

Подружжя розповіло кумедні історії з сімейного життя у четвертому випуску подкасту "Кажуть! Брешуть?", що виходить на ютуб-каналі Олександра Педана

Саша взагалі в душі – трішки нудист. Коли в нас народилася друга дитина, я найбільше переживала, що няня його якось побачить голим, бо він із душу виходить, коли захоче. Я кажу: "Дивись, якщо наша няня злякається, бо ти десь вискочиш без трусів, і піде від нас – тобі гайки!" 
– пригадала Інна Педан з усмішкою. 

Та це не єдиний курйозний випадок, про який згадало подружжя. За роки спільного життя пара добре вивчила звички одне одного і знає, хто, коли та за що береться в побуті. 

Олександр Педан похвалився, що має спеціальну валізку – подарунок від тестя. Там є всі необхідні інструменти. Але його дружина жартує: домашні ремонти чоловіка не завжди йдуть за планом. 

Він починає лагодити, а закінчується тим, що воно все ламається ще більше. Я інколи заходжу в кімнату, а Саша уже стоїть із чемоданчиком. І я розумію: нічого хорошого не буде. Я кажу: "В сенсі чемоданчик? Що ти будеш робити? Занеси його у комору, відклади до завтра!", 
– з гумором ділиться зіркова дружина.

Новий випуск "Кажуть! Брешуть?": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Олександра та Інни Педан? 

  • Олександр та Інна вперше зустрілися у шкільні роки. Вони грали у КВК від різних шкіл та товаришували компаніями. Шляхи хлопця й дівчини перетнулися знову, вже в період навчання в університеті. А одного дня Педан наважився запросити Інну на побачення – відтоді розпочались їхні стосунки.
  • Пара одружилась у 2003 році у колі найближчих. Згодом у них народилась донька Валерія. Через 12 років на світ з'явився син Марк.
  • Олександр та Інна перебувають у шлюбі вже більш як 22 роки. Їхня пара – одна з найміцніших в українському шоубізнесі. Педан у коментарі для УНІАН, що запорука міцного шлюбу – любов, повага, вміння слухати й не боятись висловлювати свої думки.