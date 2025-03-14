Все офіційно, – дружина Усика розповіла, що зараз приносить їй дохід

Дружина боксера Олександра Усика розповіла, чим вона займається та на чому заробляє кошти. Вона також відповіла на закиди, що перебуває "в тіні" відомого чоловіка.

Катерина Усик розповіла, що вона та Олександр вкладають кошти у нерухомість в Україні. Про це вона поділилась в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає 24 Канал.

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Дружина боксера володіє компанією, на яку записані певні об'єкти. Вони здаються в оренду.

У нас є нерухомість, яку ми купуємо в Україні, в Києві. Це ризики авжеж. Є деякі об'єкти, які здаються в оренду. В мене є своя компанія, це все офіційно. Це не рієлторська компанія. Просто мої об'єкти, які я маю, ми їх зробили на компанію і сплачуємо все офіційно, податки в країну,

– сказала Катерина Усик.

Дружина Олександра Усика також зізналась, що спокійно ставиться до тези, що вона перебуває "в тіні зіркового чоловіка".

"Мені цього досить. Я людина не публічна, мені це не подобається. Мені подобається просто займатися своїми справами, бути з дітьми й все, щоб мене не бачили. Але бачать все одно", – зазначила Катерина.

Нагадаємо, Олександр та Катерина Усики перебувають у шлюбі близько 16 років. Раніше вони розповіли, як зароджувалися їхні стосунки. Пара познайомилась ще бувши дітьми, – тоді Катерина навіть не думала про стосунки з боксером.