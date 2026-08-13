Дуже складно, – дружина Павла Вишебаби відверто розповіла про їхні стосунки на відстані

Поет і військовослужбовець Павло Вишебаба та письменниця й блогерка Анжеліка Кравець показали ніжні фото зі спільної фотосесії.

Пара відзначила перші пів року разом, однак через службу чоловіка їм доводиться жити на відстані. Про це Анжеліка розповіла в інстаграмі.

Напередодні вони з коханим влаштували романтичну фотосесію у просто неба. На світлинах Павло та Анжеліка обіймаються, цілуються та прогулюються серед лісу.

Для знімання закохані обрали прості повсякденні образи. Анжеліка позувала у базовій футболці та об'ємній куртці, а Павло одягнув джинси та сорочку.

Разом із фотографіями Кравець розповіла, як минає їхнє сімейне життя, поки чоловік перебуває на службі.

Відзначили наші пів року разом. І хоча дехто вважає, що цього мало – з нами вже сталось багато прекрасного. Насамперед – ми створили сім'ю, яка стрімко поповнюється: Павло з фронту привіз котів: Аляску, Джойса та Чілі, а у нас на фермі народився козлик Валік. Павло видав неймовірної краси книжку "Марґіналії", випустив три треки і презентував новий альбом на Atlas Fest. У мене на городі розквітли квіти, зійшли помідори, огірки, зелень, ягоди, і куди ж без кабачків. Зараз фарбую вікна і двері в нашому домі, поки Павло на Сумському напрямку,

– написала жінка.

Водночас Анжеліка не приховує, що жити на відстані непросто.

На відстані дуже складно. Дуже. Та ми щасливі, що є один в одного і проходимо різні етапи спільного життя,

– написала дружина Вишебаби.

Що відомо про стосунки Павла Вишебаби та Анжеліки Кравець?

Павло та Анжеліка познайомилися в соціальних мережах. Спочатку вони просто листувалися, а згодом під час відпустки Павло приїхав до Анжеліки на її хутір. Пізніше вже вона вирушила до коханого у прифронтове місто.

На початку квітня Павло Вишебаба освідчився Анжеліці Кравець. Пропозицію він зробив під час заходу сонця на березі водойми, у колі своїх побратимів.

А вже 18 квітня Павло та Анжеліка офіційно стали чоловіком і дружиною. Закохані зіграли весілля у Тернополі.

До речі, раніше ми детальніше писали про історію знайомства Павла Вишебаби з коханої.