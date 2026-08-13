Пара отпраздновала первые полгода вместе, однако из-за службы мужа им приходится жить на расстоянии. Об этом Анжелика рассказала в инстаграме.

Накануне они с любимым устроили романтическую фотосессию под открытым небом. На снимках Павел и Анжелика обнимаются, целуются и прогуливаются по лесу.

Для съемки влюбленные выбрали простые повседневные образы. Анжелика позировала в базовой футболке и объемной куртке, а Павел надел джинсы и рубашку.

Вместе с фотографиями Кравец рассказала, как проходит их семейная жизнь, пока муж находится на службе.

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Отметили полгода вместе. И хотя некоторые считают, что этого мало – с нами уже произошло много прекрасного. Прежде всего – мы создали семью, которая стремительно пополняется: Павел с фронта привез кошек – Аляску, Джойса и Чили, а у нас на ферме родился козленок Валик. Павел издал невероятно красивую книгу "Маргиналии", выпустил три трека и презентовал новый альбом на Atlas Fest. У меня на огороде расцвели цветки, взошли помидоры, огурцы, зелень, ягоды, и куда же без кабачков. Сейчас крашу окна и двери в нашем доме, пока Павел на Сумском направлении,

– написала женщина.

В то же время Анжелика не скрывает, что жить на расстоянии непросто.

На расстоянии очень сложно. Очень. Но мы счастливы, что есть друг у друга и проходим разные этапы совместной жизни,

– написала супруга Вышебабы.

Что известно об отношениях Павла Вышебабы и Анжелики Кравец?

Павел и Анжелика познакомились в социальных сетях. Сначала они просто переписывались, а затем, во время отпуска, Павел приехал к Анжелике на ее хутор. Позже она сама отправилась к любимому в прифронтовый город.

В начале апреля Павел Вышебаба сделал предложение Анжелике Кравец. Он сделал это на закате на берегу водоема, в кругу своих сослуживцев.

А уже 18 апреля Павел и Анжелика официально стали мужем и женой. Влюбленные сыграли свадьбу в Тернополе.

Кстати, ранее мы подробнее писали об истории знакомства Павла Вышебабы с его возлюбленной.