"Перше літо Марії": дружина Позитива замилувала фото з донечкою та чоловіком
- Юлія Сахневич поділилася серією фото з літа, де зображені сімейні моменти з чоловіком Позитивом та донечкою Марією.
- Марія народилася у січні 2025 року і нещодавно вперше відвідала концерт свого батька.
Літо вже добігло кінця, і чимало українських зірок згадують, яким воно було. Серед них і дружина Позитива, танцівниця Юлія Сахневич.
Вона опублікувала серію фото та щирий допис про те, як їхня родина провела цю пору року. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Юлії Сахневич.
Не пропустіть Джамала замінила Тіну Кароль на Нацвідборі-2026: як відреагувала попдіва
У добірці світлин – кадри з чоловіком, донечкою, сімейні моменти та просто миті повсякденного життя.
Це літо було справжнім маленьким життям – насиченим, часом зворушливим, іноді непростим, але все одно неймовірним. Для мене воно буде асоціюватися з теплими спогадами й особливим вайбом. Хоч і пролетіло воно так швидко, що напевно ніхто не встиг насолодитися ним до кінця, але в цьому теж є своя атмосфера. Тому хочеться просто подякувати цьому літечку і рухатися далі,
– написала танцівниця.
Що відомо про донечку Позитива та Юлії Сахневич?
- Дівчинка народилася у січні 2025 року. Це перша дитина як для Олексія, так і для Юлії.
- Пара назвала доньку Марією. Зараз їй вісім місяців, і нещодавно вона вперше побувала на концерті тата. У мережі шанувальники жартують, що дівчинка – точна копія Позитива.
- Хрещеним батьком дівчинки обрали Даніеля Салема.