3 вересня, 18:10
2

"Перше літо Марії": дружина Позитива замилувала фото з донечкою та чоловіком

Софія Хомишин
Основні тези
  • Юлія Сахневич поділилася серією фото з літа, де зображені сімейні моменти з чоловіком Позитивом та донечкою Марією.
  • Марія народилася у січні 2025 року і нещодавно вперше відвідала концерт свого батька.

Літо вже добігло кінця, і чимало українських зірок згадують, яким воно було. Серед них і дружина Позитива, танцівниця Юлія Сахневич.

Вона опублікувала серію фото та щирий допис про те, як їхня родина провела цю пору року. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Юлії Сахневич. 

У добірці світлин – кадри з чоловіком, донечкою, сімейні моменти та просто миті повсякденного життя.

Це літо було справжнім маленьким життям – насиченим, часом зворушливим, іноді непростим, але все одно неймовірним. Для мене воно буде асоціюватися з теплими спогадами й особливим вайбом. Хоч і пролетіло воно так швидко, що напевно ніхто не встиг насолодитися ним до кінця, але в цьому теж є своя атмосфера. Тому хочеться просто подякувати цьому літечку і рухатися далі,
– написала танцівниця. 

Що відомо про донечку Позитива та Юлії Сахневич? 

  • Дівчинка народилася у січні 2025 року. Це перша дитина як для Олексія, так і для Юлії.
  • Пара назвала доньку Марією. Зараз їй вісім місяців, і нещодавно вона вперше побувала на концерті тата. У мережі шанувальники жартують, що дівчинка – точна копія Позитива.
  • Хрещеним батьком дівчинки обрали Даніеля Салема.