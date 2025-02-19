Були на межі розлучення: дружина Романа Сасанчина про кризи в стосунках з чоловіком

Роман Сасанчин та його дружина Іванна вже більш як 3 роки перебувають у шлюбі. За цей час були як позитивні моменти у їхніх стосунках, так і негативні.

Дружина Романа Сасанчина відверто розповіла про кризи, які були у шлюбі зі співаком. Вона відповіла на запитання прихильників про особисте життя у своєму інстаграмі, пише 24 Канал.

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Іванна розповіла, що випадки, коли їй та Роману хотілось розлучитися, справді були. Але вони не брали пауз, адже це свідчило б про кінець стосунків.

Паузу не брали, бо, на мою думку, це ознака кінця стосунків. Але був момент, коли ми п'ять днів не розмовляли і вже хотіли розірвати наш шлюб,

– поділилась дружина артиста.

Також Іванна Сасанчин запевнила, що зараз в її шлюбі з Романом все добре. На її думку, ключем до щасливих стосунків є бажання обох у парі працювати над собою та відносинами.



Іванна Сасанчин про стосунки з чоловіком / Фото ТСН

Що відомо про шлюб Романа Сасанчина

Переможець "Голосу країни-10" та блогерка одружилися у грудні 2021 року. Згодом вони вперше стали батьками: у пари народилась донька Елізабет. У січні 2023 Роман й Іванна також взяли шлюб у церкві. У пари є різниця у віці – Іванна старша за коханого на 4 роки.

Співак з дружиною думали про другу дитину. Іванна зізналась, що її чоловік мріє про ще одну донечку. Минулого року Іванна Сасанчин зізналась, що втратила дитину. Це сталося швидко і несподівано.