Інна Мірошниченко показала розмову з названою донькою: відео розчулює до сліз
- Інна Мірошниченко поділилася відео з розмовою з названою донькою Ангеліною, яка часто запитує, чи її люблять у новій сім'ї.
- Під відео залишили коментарі інші зірки та батьки, висловлюючи підтримку та захоплення.
Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про названу доньку Ангеліну. Вона показала відео, на якому зафільмувала їхню розмову.
Інна Мірошниченко опублікувала щемливе відео на особистій сторінці, передає 24 Канал. У ролику Ангеліна запитує, чи дійсно її люблять у новій сім'ї, та чи справді ніколи не покинуть.
До теми Було дуже важко, – дружина Мірошниченка про адаптацію дітей після всиновлення
Дружина Тімура Мірошниченка зазначила, що подібні запитання Ангеліна ставить мало не щодня, хоч вона в сім'ї вже 7 місяців.
Ангеліна нічого не згадує з життя до. Ніби не було 8,5 років життя. Лише окремі епізоди, і вони як вибухи з підсвідомості. Щось болюче, що виривається назовні, а потім знову не пам'ятає. Детальні спогади розпочинаються з дня нашого знайомства в зумі. Будує життя наново. Як дивно працює дитяча психіка. І скільки всього вона ховає,
– поділилась Інна Мірошниченко.
Інна Мірошниченко показала розмову з донькою: відео
Відео не змогло залишити байдужим багатьох зірок та підписників Інни. Вони залишають свої коментарі під роликом. Також батьки, які теж всиновили дітей, діляться своїм досвідом.
- "Аж сльози потекли. Дуже пишаюся вашою сімʼєю";
- "Реву. Неймовірно захоплююсь вами! Яка внутрішня сила та любов";
- "Що довелось пережити дитині, щоб ставити такі питання";
- "Ой, моє серце. Так люблю вашу родину";
- "Біль за всіх діток".