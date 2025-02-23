Инна Мирошниченко опубликовала щемящее видео на личной странице, передает 24 Канал. В ролике Ангелина спрашивает, действительно ли ее любят в новой семье, и действительно ли никогда не покинут.

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Жена Тимура Мирошниченко отметила, что подобные вопросы Ангелина задает чуть ли не ежедневно, хотя она в семье уже 7 месяцев.

Ангелина ничего не вспоминает из жизни до. Будто не было 8,5 лет жизни. Лишь отдельные эпизоды, и они как взрывы из подсознания. Что-то болезненное, что вырывается наружу, а потом снова не помнит. Подробные воспоминания начинаются со дня нашего знакомства в зуме. Строит жизнь заново. Как странно работает детская психика. И сколько всего она прячет,

– поделилась Инна Мирошниченко.

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Видео не смогло оставить равнодушным многих звезд и подписчиков Инны. Они оставляют свои комментарии под роликом. Также родители, которые тоже усыновили детей, делятся своим опытом.