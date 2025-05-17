Вперше після розлучення: Віктор Розовий зізнався, чи справді зраджував дружину у шлюбі

14 травня український шоубіз шокувала новина про розлучення коміка та військового Віктора Розового з дружиною Ольгою Мерзлікіною. Жінка тоді заявила, що причиною їхнього розриву стали зради чоловіка під час їхні стосунки.

Тепер ці слова прокоментував і сам Віктор. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Розового.

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Так, після заяв Ольги про зради коханого на нього полилася хвиля хейту. Відтак, він вирішив пояснити свою позицію публічно.

Я, звісно, не ідеальний. Особливо тепер. Але не настільки як дехто вважає. Тому я хочу окреслити межі моєї неідеальності: дружині я не зраджував, в шлюбі ніяких зрад не було. Для мене це важливий момент, бо коли я беру на себе обов'язки – я їх виконую. Ми спробували створити сім'ю, у нас не вийшло. Одне призвело до іншого, і у всього є свої причини,

– написав гуморист.

Він додав, що ексдружина для нього була близькою людиною, тому їм було важливо гідно розлучитися. Для цього колишнє подружжя підписало мирну угоду, де зазначалося, що Ольга озвучує про причини їхнього розлучення й те, що далі в інтерв'ю вони обоє утримуємося від подробиць.

Нагадаємо, Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна одружилися в березні 2024 року, а вже у квітні він зазнав складного осколкового поранення голови, коли перебував на виїзному завданні. Ексдружина Розового підтримувала його під час реабілітації. Після численних операцій воїн спочатку пересувався на кріслі колісному, проте аже робить свої перші самостійні кроки. Окрім фізичного відновлення, Розовий також повернувся до професійного життя, нещодавно обійнявши посаду редактора "Ліга сміху".