Вона розсекретила наслідки травми Віктора. Крім того, в тіктоці опублікувала відео, як проходить процес одужання захисника.
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З'ясувалося, що внаслідок травми Розовий втратив відчуття смаку та запаху. Для того, що відновити їх медики працюють "на спогадах". Так, у відео, яке поширила Ольга, видно, як артист із зав'язаними очима намагається відгадати знамениті напої на смак і запах. Щоправда, йому це дається доволі нелегко.
Що відомо про стан здоров'я Віктора Розового
- Комік отримав важке осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання на передовій. Після складної нейрохірургічної операції Розовий два тижні перебував у критичному стані та під постійним наглядом лікарів.
- Згодом стан гумориста стабілізувався.
- Спочатку розглядалося питання про реабілітацію Віктора за кордоном, однак медики вирішили продовжити лікування в Україні через ризик потенційного погіршення стану.
- Наразі Розовий пересувається на кріслі колісному.
- Лікарі зберігають оптимізм щодо того, що він з часом відновить здатність самостійно ходити, хоча перспективи повного відновлення функцій його руки є менш оптимістичними.