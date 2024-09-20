Вона розсекретила наслідки травми Віктора. Крім того, в тіктоці опублікувала відео, як проходить процес одужання захисника.

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З'ясувалося, що внаслідок травми Розовий втратив відчуття смаку та запаху. Для того, що відновити їх медики працюють "на спогадах". Так, у відео, яке поширила Ольга, видно, як артист із зав'язаними очима намагається відгадати знамениті напої на смак і запах. Щоправда, йому це дається доволі нелегко.

Що відомо про стан здоров'я Віктора Розового