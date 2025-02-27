Велике-велике щастя, – дружина Козловського показала перше фото їхнього сина з пологового
- Віталій Козловський та його дружина стали батьками сина Оскара 25 лютого минулого року.
- Днями Юлія вперше показала фото сина у день його народження.
Торік Віталій Козловський та його дружина вперше стали батьками. У них 25 лютого народився син Оскар.
У день народження хлопчика Юлія показала його перший кадр після народження. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Бакуменко.
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Так, вона опублікувала перше фото, коли її з малюком перевели до палати з пологової зали.
Рік тому велике-велике щастя прийшло до нашої сім'ї. Наш Оскар... Тато і синочок,
– зазначила під світлиною дружина співака.
Дружина Віталія Козловського показала перше фото їхнього сина / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про сина Віталія Козловського
Хоч Оскар народився в лютому 2024 року, проте зіркові батьки вирішили не одразу розголошувати цю радісну новинку. Відтак, про народження сина співак розповів лише через декілька місяців у великому інтерв'ю. Тоді ж стало відомо, що Віталій був присутній на пологах дружини та сам обирав ім'я для первістка.
Торік навесні у Михайлівському Золотоверхому соборі охрестили Оскара. Хрещеними батьками малюка стали дружина телеведучого Анатолія Анатоліча Юла та український продюсер Андрій Ігнатченко.