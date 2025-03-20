Дружина Остапчука показалась з тримісячним сином на тлі Ейфелевої вежі
- Володимир Остапчук з дружиною Катериною та тримісячним сином відвідали Париж.
- Катерина поділилася фотографіями з подорожі, де зображена на тлі Ейфелевої вежі.
Володимир Остапчук з дружиною та сином виїхали за кордон. Днями подружжя показалося в Парижі.
Володимир Остапчук поїхав за кордон у робочих питаннях, а дружина й син склали йому компанію. Катерина Остапчук поділилась новими фото з подорожі, пише Show 24 з посиланням на її сторінку в інстаграмі.
До слова Остапчук вперше за довгий час показав своїх дітей від першого шлюбу, які живуть за кордоном
Зараз зіркова сім'я перебуває у Парижі. Катерина показала мальовничі фото з тримісячним сином на тлі Ейфелевої вежі. Також подружжя прогулювалось туристичними місцями та відвідало місцеві заклади.
Катерина Остапчук обрала для прогулянки комфортний образ – ніжно рожевий костюм та білі кросівки.
Катерина Остапчук з сином / Фото з інстаграму Катерини Остапчук
Катерина Остапчук з сином / Фото з інстаграму Катерини Остапчук
Фани діляться враженнями від фото у коментарях під дописом.
- "Тім уже і в Парижі побував";
- "Вам дуже личить Париж. А цей серйозний модний мужчина – я не можу";
- "Які ви гарні";
- "Як гарно";
- "Кайфую від вас".
Нагадаємо, що Володимир Остапчук може виїжджати за кордон як багатодітний батько. З народженням Тимофія в шоумена з'явився цей статус. Ведучий також має двох дітей від першого шлюбу.