Дружина Остапчука показалась з тримісячним сином на тлі Ейфелевої вежі

Володимир Остапчук з дружиною та сином виїхали за кордон. Днями подружжя показалося в Парижі.

Володимир Остапчук поїхав за кордон у робочих питаннях, а дружина й син склали йому компанію. Катерина Остапчук поділилась новими фото з подорожі, пише Show 24 з посиланням на її сторінку в інстаграмі.

До слова Остапчук вперше за довгий час показав своїх дітей від першого шлюбу, які живуть за кордоном

Зараз зіркова сім'я перебуває у Парижі. Катерина показала мальовничі фото з тримісячним сином на тлі Ейфелевої вежі. Також подружжя прогулювалось туристичними місцями та відвідало місцеві заклади.

Катерина Остапчук обрала для прогулянки комфортний образ – ніжно рожевий костюм та білі кросівки.



Катерина Остапчук з сином / Фото з інстаграму Катерини Остапчук



Катерина Остапчук з сином / Фото з інстаграму Катерини Остапчук

Фани діляться враженнями від фото у коментарях під дописом.

"Тім уже і в Парижі побував";

"Вам дуже личить Париж. А цей серйозний модний мужчина – я не можу";

"Які ви гарні";

"Як гарно";

"Кайфую від вас".

Нагадаємо, що Володимир Остапчук може виїжджати за кордон як багатодітний батько. З народженням Тимофія в шоумена з'явився цей статус. Ведучий також має двох дітей від першого шлюбу.