Вбийте в собі все російське, – дружина загиблого Феліпенка емоційно звернулась до українців

У Києві поховали відомого українського актора Юрія Феліпенка, який загину під час виконання бойового завдання. На прощальній церемонії у театрі на Подолі його дружина Катерина Мотрич виголосила промову.

Окрім того, що жінка тепло згадала коханого, вона також звернулася до українців. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку видання "Новини.Live".

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Так, звертаючись до українців, Мотрич закликала відмовитися від усього російського – мови й культури, адже саме російська агресія принесла страждання в кожну українську родину й стала причиною таких непоправних втрат.

Я хочу, щоб ви знали, що у нього було прекрасне життя. Він пішов воювати добровільно, для того, аби ми всі могли тут спокійно жити. Це було його свідоме рішення. Він пішов туди зі своїми друзями й служив чесно й віддано. Я сьогодні готова повірити, що існує якесь небо, аби тільки ми потім були разом. Я не виню нікого у його смерті, окрім Росії. Я хочу попросити кожного, хто тут є, вбити в собі все російське. Забути мову ворога і мститися. Тому що тільки через Росію сьогодні ми зібралися тут і дивимося на холодне тіло Юри,

– зі сльозами на очах наголосила Катерина.

Нагадаємо, Юрій Феліпенко долучився до лав ЗСУ весною минулого року, а вже влітку стало відомо, що він одружився з Катериною Мотрич, блогеркою та ведучою ютуб-шоу "Ебаут". Пара до цього п'ять років зустрічалася.

Актор служив у підрозділі "Ахіллес", який входить до 429-го окремого полку безпілотних систем. Про те, що Юрій Феліпенко загину стало відомо 15 червня 2025 року.