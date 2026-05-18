Дружина Юрія Ткача схудла на 30 кілограмів і назвала несподівану причину змін

Вікторія, дружина Юрія Ткача, протягом кількох років боролася із зайвою вагою і зрештою схудла приблизно на 30 кілограмів.

Своєю історією вона поділилася в інтерв'ю для програми "Життя відомих людей".

Спочатку Вікторія просто відчула, що їй некомфортно у власному тілі, тому вирішила схуднути. Завдяки правильному харчуванню та підрахунку калорій їй вдалося скинути близько 27 кілограмів за пів року. Пізніше через стрес під час пандемії вага знову почала повертатися, і в якийсь момент досягла 93 кілограмів. Водночас поштовхом до серйозних змін стали проблеми зі здоров'ям під час відпочинку в Таїланді – там Вікторія сильно отруїлася. Після повернення додому лікарі довго не могли визначити причину її стану: спочатку були підозри на гепатит, але згодом виявили нетипову для України кишкову інфекцію. Коли Вікторія одужала, вона вирішила повністю змінити свій спосіб життя. За два роки їй вдалося знову схуднути приблизно на 30 кілограмів. Вона каже, що головне – контролювати харчування, їсти в міру та прислухатися до власного організму.

Хто з українських зірок сильно схуд?

Співак Дмитро Волканов розповів, що схуд на 10 кілограмів. Раніше через поганий сон і постійні перекуси під час гастролей він не був задоволений своєю формою. Потім артист почав більше слідкувати за харчуванням і займатися спортом, що допомогло йому прийти у кращий вигляд.

Співак Нікіта Кісельов схуд приблизно на 40 кілограмів. Він почав регулярно тренуватися і звернувся до лікарів – ендокринолога та нутриціолога. Артист приймав спеціальний препарат, який допомагає контролювати апетит і впливає на швидкість засвоєння їжі.

Актор і військовий Володимир Ращук теж схуд на 40 кілограмів. Він просто змінив харчування і почав займатися спортом. Ба більше, нещодавно він навіть уперше взяв участь у змаганнях з бодібілдингу.