Вибухи нас наздогнали, – MamaRika перебуває в Дубаї на тлі ескалації на Близькому Сході

Конфлікт на Близькому Сході загострився через масштабну операцію проти Ірану. У відповідь Іран також почав завдавати ударів по військових об'єктах США у деяких країнах Перської затоки. Вибухи пролунали в ОАЕ.

Українська співачка MamaRika саме перебуває в Дубаї, адже вирушила туди у зимову відпустку разом подругою та їхніми дітьми. В інстаграм-сторіз артистка розповіла про ситуацію в місті.

Співачка розповіла, що сподівалась на час відпустки забути про вибухи, але вони наздогнали її й сім'ю в Дубаї. Артистка додала, що з ними зараз все гаразд.

Коли привезла дітей відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас тут. З нами все ок, дякую, що хвилюєтесь,

MamaRika про вибухи в Дубаї / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, тим часом громадян України закликають відмовитися від поїздок до Ізраїлю та країн Близького Сходу. Про це повідомили у фейсбуці МЗС України. Тим українцям, які зараз перебувають у країнах регіону, рекомендують зберігати пильність, дотримуватись заходів безпеки, мати з собою документи та стежити за повідомленнями компетентних органів.

Що відбувається на Близькому Сході?