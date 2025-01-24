Джамала замилувала фото з чоловіком та трьома синами: "Безумовна любов"
- Джамала влаштувала сімейну фотосесію з чоловіком та синами, опублікувавши світлини на Instagram.
- Підписники та українські зірки позитивно відреагували на фото, залишивши теплі коментарі.
Співачка Джамала поділилася новими світлинами з чоловіком та синами. Вони вирішили влаштувати сімейну фотосесію.
Батьки та діти позували у фемілі-луках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Джамали.
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На фотосесії зібралося все сімейство: Джамала, її чоловік Сеїт-Бекір Сулейманов та сини: 6-річний Емір, 4-річний Селім і Алім, якому лише 8 місяців. Вони позували в образах однакових кольорів.
Джамала також поділилася відео з фотосесії. Водночас співачка не показала обличчя молодшого сина. До речі, Аліму саме сьогодні виповнилося 8 місяців.
8 місяців. Безумовна любов,
– підписала фото артистка.
На нові фотографії сім'ї відреагували українські зірки, залишивши коментарі під дописом Джамали: Злата Огнєвіч, Анатолій Анатоліч, TAYANNA, Дар'я Коломієць. Приємні слова також написали шанувальники:
- "Це прекрасно, і малючки, як мамині жучки. Здоров'я і сил вашій родині".
- "Так приємно бачити, коли людина знайшла саме свою людину і відтворила ще людей. Це чудово, дивишся й одразу усмішка на обличчі! Нехай це тепло і любов завжди будуть у вашій родині!"
- "Я вам бажаю любові, миру, добробуту і натхнення! Чудова родина!"
- "Вау! Шикарна жінка! Шикарна сім'я! Чудові синочки!"