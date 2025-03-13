Джамала поділилася рідкісними фото батьків, які втратили будинок у Криму

Днями співачка Джамала повідомила, що відправилась до Стамбулу. Після цього, вона поділилася рідкісними фото з батьками у соцмережах.

Раніше артистка здебільшого показувала архівні кадри з мамою й татом, проте на цей раз вони зробили разом селфі. Повідомляє Show24 з посиланням на інстаграм-сторінку Джа.

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Артистка опублікувала селфі з прогулянки з матір'ю Галиною Тумасовою, підписавши його словами "Єдина й неповторна". Фото з батьком Алімом Джамаладіновим співачка доповнила своєю піснею Alim з альбому Qırım, на якому вони зображені в теплих обіймах, притулившись головами.

Джамала показала фото з мамою і татом / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про батьків Джамали

Джамала, справжнє ім'я якої Сусана Джамаладінова, народилася 1983 року в Киргизькій РСР у родині музикантів. Її батько, якому зараз 71 рік, має кримськотатарське походження та працював хоровим диригентом, а мати, вірменка за національністю, була піаністкою та викладачкою музичної школи. В лютому мама Джамали відзначила день народження.

Батьки виконавиці познайомилися в музичній школі, де обоє працювали. 1989 року родина переїхала до Криму, де пройшли шкільні роки майбутньої зірки.

Зауважимо, влітку 2024 року окупаційна влада Криму конфіскувала будинок батьків співачки. За словами самої артистки, за помешканням доглядали сусіди, в яких окупанти вилучили ключі.

Спершу з'явився документ про конфіскацію. Приблизно два тижні тому прибули так звані журналісти та почали фільмувати будинок. Потім з'явилися представники окупаційної влади для оформлення документів. Невдовзі в сусідів забрали ключі, тож їм навіть не довелося нічого зламувати. Того ж дня вони описували майно. Фактично, можна сказати, що 5 липня будинок було відібрано,

– розповідала виконавиця в коментарі "Українській правді".

Перед цим Джамала повідомила, що окупанти планують перетворити її батьківський будинок на санаторій для російських військових.