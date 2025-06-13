У Джамали вкрали знакове вбрання, в якому вона перемогла на Євробаченні

Джамала здивувала фанів новиною про те, де її переможне вбрання з Євробачення–2016. Виявилося, що в співачки його вкрали.

Джамала днями поспілкувалась з прихильниками в інстаграм-сторіз. Зірці поставили кілька запитань, одне з яких стосувалось її костюму на Євробаченні, передає Show 24.

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Співачка зізналась, що її сценічну сукню з конкурсу, на якому вона здобула перше місце, вкрали. Вона не стала вдаватися в деталі, а лише показала знімок зі свого виступу.



У Джамали вкрали сукню з Євробачення / Фото з інстаграм-сторіз

Автором знакового образу Джамали був дизайнер Іван Фролов, який створював вбрання і для цьогорічних представників України на Євробаченні. Співачка виступила на сцені в штанах з візерунком і сукні-плащі з довгими та об'ємними рукавами.

Джамала на Євробаченні-2016