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Show24 Українські зірки У Джамали вкрали знакове вбрання, в якому вона перемогла на Євробаченні
13 червня, 13:58
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У Джамали вкрали знакове вбрання, в якому вона перемогла на Євробаченні

Марія Касій
Основні тези
  • Джамала повідомила, що в неї вкрали вбрання з Євробачення-2016, де вона перемогла з піснею "1944".
  • Костюм був розроблений дизайнером Іваном Фроловим, який також створював вбрання для цьогорічних представників України на Євробаченні.
  • Пісня "1944", з якою Джамала перемогла, розповідає про депортацію кримськотатарського народу.

Джамала здивувала фанів новиною про те, де її переможне вбрання з Євробачення–2016. Виявилося, що в співачки його вкрали.

Джамала днями поспілкувалась з прихильниками в інстаграм-сторіз. Зірці поставили кілька запитань, одне з яких стосувалось її костюму на Євробаченні, передає Show 24

До теми Найкращі сценічні вбрання України на Євробаченні: якими вони були 

Співачка зізналась, що її сценічну сукню з конкурсу, на якому вона здобула перше місце, вкрали. Вона не стала вдаватися в деталі, а лише показала знімок зі свого виступу. 


У Джамали вкрали сукню з Євробачення / Фото з інстаграм-сторіз

Автором знакового образу Джамали був дизайнер Іван Фролов, який створював вбрання і для цьогорічних представників України на Євробаченні. Співачка виступила на сцені в штанах з візерунком і сукні-плащі з довгими та об'ємними рукавами.

Джамала на Євробаченні-2016

  • У 2015 році Україна пропустила Євробачення, а згодом відбувся Нацвідбір, на якому перемогу здобула Джамала з піснею "1944".
  • Співачка у 2016 році представила Україну на 61 пісенному конкурсі, що відбувся у Стокгольмі. З 534 балами вона стала переможницею.
  • Пісня "1944" має глибокий і важливий зміст. Вона розповідає про пам'ять страшних трагедій минулого. На її зміст Джамалу надихнула розповідь її бабусі про депортацію кримськотатарського народу. Тоді Росія закидала, що в України політизована пісня, співачка та її сім'я навіть отримувала погрози. Але Джамала сміливо відкинула всі звинувачення й підкреслила, що текст пісні не порушує правил Євробачення. 