Джамала днями поспілкувалась з прихильниками в інстаграм-сторіз. Зірці поставили кілька запитань, одне з яких стосувалось її костюму на Євробаченні, передає Show 24.
До теми Найкращі сценічні вбрання України на Євробаченні: якими вони були
Співачка зізналась, що її сценічну сукню з конкурсу, на якому вона здобула перше місце, вкрали. Вона не стала вдаватися в деталі, а лише показала знімок зі свого виступу.
У Джамали вкрали сукню з Євробачення / Фото з інстаграм-сторіз
Автором знакового образу Джамали був дизайнер Іван Фролов, який створював вбрання і для цьогорічних представників України на Євробаченні. Співачка виступила на сцені в штанах з візерунком і сукні-плащі з довгими та об'ємними рукавами.
Джамала на Євробаченні-2016
- У 2015 році Україна пропустила Євробачення, а згодом відбувся Нацвідбір, на якому перемогу здобула Джамала з піснею "1944".
- Співачка у 2016 році представила Україну на 61 пісенному конкурсі, що відбувся у Стокгольмі. З 534 балами вона стала переможницею.
- Пісня "1944" має глибокий і важливий зміст. Вона розповідає про пам'ять страшних трагедій минулого. На її зміст Джамалу надихнула розповідь її бабусі про депортацію кримськотатарського народу. Тоді Росія закидала, що в України політизована пісня, співачка та її сім'я навіть отримувала погрози. Але Джамала сміливо відкинула всі звинувачення й підкреслила, що текст пісні не порушує правил Євробачення.