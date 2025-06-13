Джамала на днях пообщалась с поклонниками в инстаграм-сториз. Звезде задали несколько вопросов, один из которых касался ее костюма на Евровидении, передает Show 24.
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Певица призналась, что ее сценическое платье с конкурса, на котором она получила первое место, украли. Она не стала вдаваться в детали, а лишь показала снимок со своего выступления.
У Джамалы украли платье с Евровидения / Фото из инстаграм-сториз
Автором знакового образа Джамалы был дизайнер Иван Фролов, который создавал наряды и для нынешних представителей Украины на Евровидении. Певица выступила на сцене в штанах с узором и платье-плаще с длинными и объемными рукавами.
Джамала на Евровидении-2016
- В 2015 году Украина пропустила Евровидение, а впоследствии состоялся Нацотбор, на котором победу одержала Джамала с песней "1944".
- Певица в 2016 году представила Украину на 61 песенном конкурсе, который состоялся в Стокгольме. С 534 баллами она стала победительницей.
- Песня "1944" имеет глубокий и важный смысл. Она рассказывает о памяти страшных трагедий прошлого. На ее содержание Джамалу вдохновил рассказ ее бабушки о депортации крымскотатарского народа. Тогда Россия упрекала, что в Украине политизированная песня, певица и ее семья даже получала угрозы. Но Джамала смело отвергла все обвинения и подчеркнула, что текст песни не нарушает правил Евровидения.