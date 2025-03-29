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Show24 Українські зірки На святі старшого сина: Джамала показала теплі фото з чоловіком та дітьми
29 березня, 13:12
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На святі старшого сина: Джамала показала теплі фото з чоловіком та дітьми

Марія Касій
Основні тези
  • Джамала відсвяткувала день народження старшого сина Еміра, якому виповнилося 7 років, влаштувавши свято.
  • На святкуванні були присутні її чоловік та молодші діти, і пройшло воно у школі, де навчається син.
  • Співачка поділилася серією фото з родинного свята.

Джамала розповіла про важливе свято в сім'ї та показала родинні фото. Її старший син відсвяткував день народження.

Українська співачка привітала старшого сина Еміра – йому виповнилося 7 років. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм Джамали.

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Джамала влаштувала синові свято у компанії друзів – у школі. День народження проходило у стилі відеогри Brawl Stars, а іменинника та його однокласників розважали аніматори. 

Співачка оприлюднила серію фото, на яких показала не тільки старшого сина, але й свого чоловіка та молодших дітей, що також були присутні на святкуванні дня народження. 

З днем народження, наш син Емір-Рахман! Будь щасливим, добрим і не забувай про повагу до нас!
– написала зіркова матуся під знімками.

День народження сина Джамали / Фото з інстаграму Джамали

Судячи з локації допису, старший син Джамали навчається у приватній школі MIDGARD, де рік навчання коштує понад 440 тисяч гривень. 

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