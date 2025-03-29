На святі старшого сина: Джамала показала теплі фото з чоловіком та дітьми
- Джамала відсвяткувала день народження старшого сина Еміра, якому виповнилося 7 років, влаштувавши свято.
- На святкуванні були присутні її чоловік та молодші діти, і пройшло воно у школі, де навчається син.
- Співачка поділилася серією фото з родинного свята.
Джамала розповіла про важливе свято в сім'ї та показала родинні фото. Її старший син відсвяткував день народження.
Українська співачка привітала старшого сина Еміра – йому виповнилося 7 років. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм Джамали.
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Джамала влаштувала синові свято у компанії друзів – у школі. День народження проходило у стилі відеогри Brawl Stars, а іменинника та його однокласників розважали аніматори.
Співачка оприлюднила серію фото, на яких показала не тільки старшого сина, але й свого чоловіка та молодших дітей, що також були присутні на святкуванні дня народження.
З днем народження, наш син Емір-Рахман! Будь щасливим, добрим і не забувай про повагу до нас!
– написала зіркова матуся під знімками.
День народження сина Джамали / Фото з інстаграму Джамали
Судячи з локації допису, старший син Джамали навчається у приватній школі MIDGARD, де рік навчання коштує понад 440 тисяч гривень.
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