Джамала зізналася, чи збирається знову взяти участь у Євробаченні
- У 2016 році Джамала перемогла на Євробаченні з піснею "1944".
- Тепер вона розсекретила, чи хоче знову взяти участь у пісенному конкурсі.
У 2023 році на Євробаченні вдруге перемогла шведська співачка Loreen. У мережі не раз обговорювали, що й Джамала могла б повторити такий самий успіх, якби знову вийшла на сцену пісенного конкурсу.
Тепер і сама артистка прокоментувала можливе повернення на Євробачення в ролі учасниці. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Музрум".
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З'ясувалося, що наразі Джамала не планує брати участь в Євробаченні.
Усі якось забули, що це конкурс пісні. Бо спочатку кажуть: "Україна, "1944", а потім хто виконав". Важливо, що ти хочеш сказати, навіщо ти туди прийшов, а потім – виконати це на рівні. Я, вважаю, що сказала на цьому конкурсі те, що хотіла. Поки так,
– пояснила Джамала.
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Що відомо про участь Джамали в Євробаченні?
- Співачка представляла Україну на Євробаченні, що проходило в Стокгольмі у 2016 році. Вона виконувала пісню "1944", яка принесла їй перше місце з 534 балами.
- Композиція розповідає про депортацію кримськотатарського народу, що сталася в 1944 році й нагадує про важливість пам'ятати уроки минулого, аби не допустити подібного знову.