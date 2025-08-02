Тепер і сама артистка прокоментувала можливе повернення на Євробачення в ролі учасниці. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Музрум".

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З'ясувалося, що наразі Джамала не планує брати участь в Євробаченні.

Усі якось забули, що це конкурс пісні. Бо спочатку кажуть: "Україна, "1944", а потім хто виконав". Важливо, що ти хочеш сказати, навіщо ти туди прийшов, а потім – виконати це на рівні. Я, вважаю, що сказала на цьому конкурсі те, що хотіла. Поки так,

– пояснила Джамала.

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Що відомо про участь Джамали в Євробаченні?