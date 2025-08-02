Він опублікував допис, у якому філософськи прокоментував зміни в житті. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку продюсера.
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Так, Нікітін виставив своє фото й написав лаконічний пост.
Життя дивовижне. В кожного з нас є можливість починати все спочатку, але на новому рівні нашого спірального розвитку та з урахуванням прекрасного минулого досвіду,
– зазначив продюсер.
Що відомо про стосунки Горбачової та Нікітіна?
- Ольга та Юрій познайомилися під час спільної роботи. Вони вперше одружилися у 2007 році, але через два роки розлучилися.
- У 2011-му пара зійшлася знову, а у 2016-му вдруге офіційно оформила шлюб.
- Водночас тепер стало відомо, що подружжя вже кілька місяців мешкає окремо.
- За словами Ольги, розлучення відбувається поступово. Вони намагаються пройти цей процес максимально обережно, щоб не травмувати двох доньок – Поліну та Серафиму.
Зауважимо, що Горбачова перед цим розповіла, хто став ініціатором розриву та яка причина розлучення з Юрієм Нікітіним після 9 років шлюбу.