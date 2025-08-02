Він опублікував допис, у якому філософськи прокоментував зміни в житті. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку продюсера.

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Так, Нікітін виставив своє фото й написав лаконічний пост.

Життя дивовижне. В кожного з нас є можливість починати все спочатку, але на новому рівні нашого спірального розвитку та з урахуванням прекрасного минулого досвіду,

– зазначив продюсер.

Що відомо про стосунки Горбачової та Нікітіна?

Ольга та Юрій познайомилися під час спільної роботи. Вони вперше одружилися у 2007 році, але через два роки розлучилися.

У 2011-му пара зійшлася знову, а у 2016-му вдруге офіційно оформила шлюб.

Водночас тепер стало відомо, що подружжя вже кілька місяців мешкає окремо.

За словами Ольги, розлучення відбувається поступово. Вони намагаються пройти цей процес максимально обережно, щоб не травмувати двох доньок – Поліну та Серафиму.

Зауважимо, що Горбачова перед цим розповіла, хто став ініціатором розриву та яка причина розлучення з Юрієм Нікітіним після 9 років шлюбу.