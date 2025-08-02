Он опубликовал пост, в котором философски прокомментировал изменения в жизни. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу продюсера.

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Так, Никитин выставил свое фото и написал лаконичный пост.

Жизнь удивительная. У каждого из нас есть возможность начинать все сначала, но на новом уровне нашего спирального развития и с учетом прекрасного прошлого опыта,

– отметил продюсер.

Что известно об отношениях Горбачевой и Никитина?

Ольга и Юрий познакомились во время совместной работы. Они впервые поженились в 2007 году, но через два года развелись.

В 2011-м пара сошлась снова, а в 2016-м во второй раз официально оформила брак.

В то же время теперь стало известно, что супруги уже несколько месяцев живут отдельно.

По словам Ольги, развод происходит постепенно. Они пытаются пройти этот процесс максимально осторожно, чтобы не травмировать двух дочерей – Полину и Серафиму.

Заметим, что Ольга Горбачева перед этим рассказала, кто стал инициатором разрыва и какова причина развода с Юрием Никитиным после 9 лет брака.