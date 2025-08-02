Теперь и сама артистка прокомментировала возможное возвращение на Евровидение в роли участницы. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Музрум".

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Выяснилось, что пока Джамала не планирует участвовать в Евровидении.

Все как-то забыли, что это конкурс песни. Потому что сначала говорят: "Украина, "1944", а потом кто исполнил". Важно, что ты хочешь сказать, зачем ты туда пришел, а потом – выполнить это на уровне. Я, считаю, что сказала на этом конкурсе то, что хотела. Пока так,

– объяснила Джамала.

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Что известно об участии Джамалы в Евровидении?