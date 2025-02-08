У фіналі Нацвідбору-2025: Джамала підкорила незвичайним образом від українського бренду
- Джамала з'явилась у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2025 в ролі судді.
- Вона постала в образі від українського бренду.
Джамала вже вкотре займає суддівське крісло на Національному відборі. Кожного разу артистка вражає своїми стильними та яскравими вбраннями.
2025 – не виключення. Цьогоріч співачка з'явилась у фіналі Нацвідбору на Євробачення в образі від українського бренду Frolov, пише Show 24.
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Джа одягнула сукню-кейп довжини максі. Вона виконана у білому кольорі, має прямий крій та стрази. Яскравим акцентом образу стали рожеві рукавички.
Волосся співачки уклали в м'які хвилі, а її look доповнили стриманим макіяжем з акцентною помадою.
Зауважимо, фінал Нацвідбору Євробачення 2025 розпочався з яскравого відкриття. 9 учасників Євробачення попередніх років разом виконали пісню Назарія Яремчука "Усміхнися мені". Серед них, що цікаво, також була Джамала.
Національний відбір Євробачення дивитися онлайн можна на різних платформах. Зокрема, на ютуб-каналі Євробачення Україна, на фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна, у застосунку Дія та інших. Крім того, 24 Канал веде текстову трансляцію фіналу Нацвідбору.