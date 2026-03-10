Американський співак та актор Джаред Лето захотів зареєструвати в країні-агресорці Росії товарний знак. Засновник гурту Thirty Seconds to Mars вже не вперше ставить під сумнів свою позицію щодо війни.

Джаред Лето подав заявку на реєстрацію товарного знаку під власним іменем – Jared Leto. Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Актор і співак подав відповідні документи у березні цього року. Під своїм брендом він планує продавати одяг, взуття та головні убори.

Бренд планують зареєструвати за ще одним класом: розважальні послуги. Мова йде про музичну продукцію, концерти, виступи, розробка фільмів.

Зазначимо, ще минулого року Джаред Лето не приховував своєї дружби з росіянами. На своїй сторінці він хвалився фото з премії BAFTA з російськими акторами Юрієм Борисовим та Марком Ейдельштейном.

Що відомо про позицію Джареда Лето?