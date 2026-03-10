Джаред Лето хоче зареєструвати свій бренд в Росії, – ЗМІ
- Джаред Лето подав заявку на реєстрацію товарного знаку в Росії для продажу одягу, взуття та розважальних послуг.
- Його позиція щодо війни викликала обурення української аудиторії, особливо після його висловлювань на концерті в Сербії.
Американський співак та актор Джаред Лето захотів зареєструвати в країні-агресорці Росії товарний знак. Засновник гурту Thirty Seconds to Mars вже не вперше ставить під сумнів свою позицію щодо війни.
Джаред Лето подав заявку на реєстрацію товарного знаку під власним іменем – Jared Leto. Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".
До слова Хто стріляв по будинку Ріанни в Беверлі-Гіллз
Актор і співак подав відповідні документи у березні цього року. Під своїм брендом він планує продавати одяг, взуття та головні убори.
Бренд планують зареєструвати за ще одним класом: розважальні послуги. Мова йде про музичну продукцію, концерти, виступи, розробка фільмів.
Зазначимо, ще минулого року Джаред Лето не приховував своєї дружби з росіянами. На своїй сторінці він хвалився фото з премії BAFTA з російськими акторами Юрієм Борисовим та Марком Ейдельштейном.
Що відомо про позицію Джареда Лето?
На початку повномасштабного вторгнення Джаред Лето підтримав український народ і виступив за мир. Одного разу він провів прямий ефір, під час якого виконав пісню "Ах, Одеса". А ще брав участь у благодійних акціях, де збирали кошти для українців.
11 жовтня 2024 року Джаред Лето виступив у Сербії, де було чимало росіян. Співак сказав, що "відчув багато російської енергії" і назвав війну Росії проти України "цими проблемами". Він посподівався, що після її завершення зможе виступити у Києві, Москві та Санкт-Петербурзі.
Це обурило українську аудиторію. У МЗС України підкреслили, що у Росії є одна "проблема" – це існування нашої країни. Слова Лето назвали образою для захисників, які виборюють свободу ціною власного життя.