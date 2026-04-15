Джастін Бібер заспівав "Червону руту": чи справді це так

З кожним днем у соцмережах з'являється все більше трендів. А в їх основі дуже часто лежить робота штучного інтелекту. Оскільки він прогресує, то людям стає все важче відрізнити де реальність, а де фейк.

Цього разу в інстаграмі поширили відео, де канадський співак Джастін Бібер нібито співає українську "Червону руту" англійською мовою.

Звісно, що в реальності хотілось би вийти на такий рівень, де зірки такого масштабу співають наші пісні, однак на разі це тільки робота ШІ.

На відео представлено як Джастін на великій сцені співає "Червону руту", а в залі знаходяться тисячі людей. Його голос дійсно використали для озвучування треку, який переклали на англійську мову.

Та цікаво те, що ролик настільки реалістичний, що, можливо, далеко не всі одразу зрозуміють, що це робота штучного інтелекту.

Джастін Бібер нібито переспівав пісню "Червона рута": дивіться відео онлайн

У коментарях люди залишили чимало схвальних відгуків:

"Наступний рівень – Eminem співає Сердючку";

"Якщо набереться мільйон переглядів, то йому справді доведеться її співати";

"А Джастін взагалі в курсі? Треба позначити його, хай послухає як він співає українські пісні";

"Не думав, що "Червона рута" так класно звучить на англійській мові";

"На приспіві у мене покотились сльози через розуміння, що цій пісні продовжили життя ще мінімум на 50 років таким апгрейдом".

Реакція людей на виконання "Червоної рути" Джастіном Бібером / Скриншоти з-під відео

Цікаво, що це вже не вперше, коли беруть відому зірку й генерують відео під її голос. Наприклад, останніми днями у ТікТоці завірусилось, де Каньє Вест нібито виконує пісню "Седая ночь" (Silver Night).

