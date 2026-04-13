Наймасштабніший живий виступ за останні роки: Джастін Бібер став хедлайнером Coachella 2026

Джастін Бібер повернувся на головну сцену фестивалю Coachella, який цими днями проходить в Empire Polo Club. Канадський попспівак став довгоочікуваним хедлайнером події.

Про це повідомляє BBC.

Не пропустіть У Молдові закликали скасувати виступи Винника, Арбеніної та Сабурова

Джастін Бібер виконав свій хедлайнерський сет у другий вечір фестивалю Coachella. Він вийшов на сцену в худі, шортах та сонцезахисних окулярах, попзірку зустрів величезний натовп, пише People.

Більшу частину концерту Бібер просидів перед ноутбуком і співав під кліпи своїх старих хітів, зокрема Baby і Never say Never. Також артист показав на великому екрані домашні відео, які привернули до нього увагу у 12 років.

Це наймасштабніших живий виступ Джастіна за останні чотири роки, адже його світове турне Justice було скасовано через проблеми зі здоров'ям.

Виступ Джастіна Бібера на фестивалі Coachella: дивіться відео онлайн

Співак розпочав концерт на порожній сцені, виконавши треки зі своїх альбомів 2025 року – Swag та Swag II.

Також Бібер показав відео, яке нещодавно стало вірусним у мережі та викликало спекуляції щодо його психічного стану. У ролику співак емоційно звертається до фотографа.

Джастін Бібер звертається до фотографа: дивіться відео онлайн

Джастін також виступав разом із запрошеними гостями, зокрема з The Kid Laroi, Wizkid, Tems та Dijon. Дружину співака помітили у натовпі разом з Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер. Під час виконання Everything Hallelujah Бібер звернувся до Гейлі та їхнього сина Джека Блюза.

Джастін Бібер звернувся до дружини та сина: дивіться відео онлайн

Хто ще став хедлайнером Coachella 2026?