Наймасштабніший живий виступ за останні роки: Джастін Бібер став хедлайнером Coachella 2026
- Джастін Бібер виступив на фестивалі Coachella, виконуючи старі хіти та нові треки за участю запрошених гостей.
- Це був перший великий виступ Бібера за чотири роки після скасування світового турне через проблеми зі здоров'ям.
Джастін Бібер повернувся на головну сцену фестивалю Coachella, який цими днями проходить в Empire Polo Club. Канадський попспівак став довгоочікуваним хедлайнером події.
Про це повідомляє BBC.
Не пропустіть У Молдові закликали скасувати виступи Винника, Арбеніної та Сабурова
Джастін Бібер виконав свій хедлайнерський сет у другий вечір фестивалю Coachella. Він вийшов на сцену в худі, шортах та сонцезахисних окулярах, попзірку зустрів величезний натовп, пише People.
Більшу частину концерту Бібер просидів перед ноутбуком і співав під кліпи своїх старих хітів, зокрема Baby і Never say Never. Також артист показав на великому екрані домашні відео, які привернули до нього увагу у 12 років.
Це наймасштабніших живий виступ Джастіна за останні чотири роки, адже його світове турне Justice було скасовано через проблеми зі здоров'ям.
Співак розпочав концерт на порожній сцені, виконавши треки зі своїх альбомів 2025 року – Swag та Swag II.
Також Бібер показав відео, яке нещодавно стало вірусним у мережі та викликало спекуляції щодо його психічного стану. У ролику співак емоційно звертається до фотографа.
Джастін також виступав разом із запрошеними гостями, зокрема з The Kid Laroi, Wizkid, Tems та Dijon. Дружину співака помітили у натовпі разом з Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер. Під час виконання Everything Hallelujah Бібер звернувся до Гейлі та їхнього сина Джека Блюза.
Хто ще став хедлайнером Coachella 2026?
Сабріна Карпентер була хедлайнеркою першого вечора фестивалю Coachella 2026 і влаштувала чудове шоу. Вона представила сет-лист зі своїх останніх альбомів Man's Best Friend та Short n' Sweet і вперше виконала пісню We Almost Broke Up Last Night, пише Elle.
Karol G виступила на Coachella у неділю. Вона – перша латиноамериканська виконавиця, яка стала хедлайнеркою фестивалю, передає The Hollywood Reporter. Колумбійська співачка представила сет, в якому взяли участь Беккі Джі, Mariah Angeliq, Wisin та Грег Гонсалес.