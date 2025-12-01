Укр Рус
1 грудня, 16:30
Зірка серіалу "Венздей" з'явилась на червоній доріжці в образі від українського бренду

Марія Примич
Основні тези
  • Дженна Ортега з'явилася на кінофестивалі в Марракеші в образі від українського бренду BEVZA.
  • На червоній доріжці до неї приєдналася колега Аня Тейлор-Джой у чорній сукні від Dior.

Американська акторка Дженна Ортега з'явилась на кінофестивалі у Марракеші в образі від українського бренду BEVZA. Цьогоріч вона увійшла до складу журі.

Зірка серіалу "Венздей" вийшла за червону доріжку в образі з колекції Bevza весна-літо 2026 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку бренду.

Дивіться також На заході в Нью-Йорку: Памела Андерсон підкорила елегантним образом від українського бренду

Дженна Ортега обрала для заходу чорне вбрання. Акторка одягла боді з відкритою спиною та довгу структуровану сукню. Свій образ знаменитість доповнила колечками та золотим кольє.

Зірка серіалу "Венздей" зробила нюдовий макіяж і розпустила злегка підкручене волосся. Дженна не зрадила традиції й з'явилась на публіці в образі у стилі готичного гламуру.

Дженна Ортега на кінофестивалі у Марракеші / Фото Getty Images

Для довідки! Спідниця коштує 35 тисяч гривень, а боді – 15 тисяч 750 гривень, тож вартість образу Дженни Ортеги – понад 50 тисяч гривень. 

Вартість боді від BEVZA / Скриншот з сайту

Вартість сукні від BEVZA / Скриншот з сайту

Як пише Vogue, на червоній доріжці до Ортеги приєдналася її колега, акторка Аня Тейлор-Джой, яка також увійшла до складу журі. Вона одягла чорну сукню Dior, зроблену на замовлення.

Дженна Ортега, Аня Тейлор-Джой та інші на червоній доріжці / Фото Getty Images

Що відомо про бренд BEVZA?

  • Бренд BEVZA заснувала дизайнерка Світлана Бевза у 2006 році у Києві. Він відомий своїми вишуканими силуетами та мінімалістичним дизайном.

  • Цей український бренд обирають чимало світових зірок: акторка Кеті Холмс, моделі Кендалл Дженнер та Белла Хадід, акторка та фотомодель Памела Андерсон та інші.

  • Нещодавно BEVZA потрапив у скандал. За кілька днів до Дня пам'яті жертв голодоморів бренд презентував набір ялинкових прикрас "П'ять колосків", який обурив українців. 

  • У мережі наголошували, що п'ять колосків – це символ трагічної сторінки історії України, який не можна перетворювати на сувенір для свят.

  • Після хвилі критики бренд прибрав з продажу цей набір ялинкових прикрас.