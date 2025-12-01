Укр Рус
Звезда сериала "Венздей" появилась на красной дорожке в образе от украинского бренда
1 декабря, 16:30
Звезда сериала "Венздей" появилась на красной дорожке в образе от украинского бренда

Мария Примыч
Основні тези
  • Дженна Ортега появилась на кинофестивале в Марракеше в образе от украинского бренда BEVZA.
  • На красной дорожке к ней присоединилась коллега Аня Тейлор-Джой в черном платье от Dior.

Американская актриса Дженна Ортега появилась на кинофестивале в Марракеше в образе от украинского бренда BEVZA. В этом году она вошла в состав жюри.

Звезда сериала "Венздей" вышла за красную дорожку в образе из коллекции Bevza весна-лето 2026 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу бренда.

Дженна Ортега выбрала для мероприятия черный наряд. Актриса надела боди с открытой спиной и длинное структурированное платье. Свой образ знаменитость дополнила кольцами и золотым колье.

Звезда сериала "Венздей" сделала нюдовый макияж и распустила слегка подкрученные волосы. Дженна не изменила традиции и появилась на публике в образе в стиле готического гламура.

Дженна Ортега на кинофестивале в Марракеше / Фото Getty Images

Для справки! Юбка стоит 35 тысяч гривен, а боди – 15 тысяч 750 гривен. Так, стоимость образа Дженны Ортеги – более 50 тысяч гривен.

Стоимость боди от BEVZA / Скриншот с сайта

Стоимость платья от BEVZA / Скриншот с сайта

Как пишет Vogue, на красной дорожке к Ортеге присоединилась ее коллега, актриса Аня Тейлор-Джой, которая также вошла в состав жюри. Она надела черное платье Dior, сделанное на заказ.

Дженна Ортега, Аня Тейлор-Джой и другие на красной дорожке / Фото Getty Images

Что известно о бренде BEVZA?

  • Бренд BEVZA основала дизайнер Светлана Бевза в 2006 году в Киеве. Он известен своими изысканными силуэтами и минималистичным дизайном.

  • Этот украинский бренд выбирают немало мировых звезд: актриса Кэти Холмс, модели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, актриса и фотомодель Памела Андерсон и другие.

  • Недавно BEVZA попал в скандал. За несколько дней до Дня памяти жертв голодоморов бренд презентовал набор елочных украшений "Пять колосков", который возмутил украинцев.

  • В сети отмечали, что пять колосков – это символ трагической страницы истории Украины, который нельзя превращать в сувенир для праздников.

  • После волны критики бренд убрал из продажи этот набор елочных украшений.