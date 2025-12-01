Звезда сериала "Венздей" появилась на красной дорожке в образе от украинского бренда

Американская актриса Дженна Ортега появилась на кинофестивале в Марракеше в образе от украинского бренда BEVZA. В этом году она вошла в состав жюри.

Звезда сериала "Венздей" вышла за красную дорожку в образе из коллекции Bevza весна-лето 2026 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу бренда.

Дженна Ортега выбрала для мероприятия черный наряд. Актриса надела боди с открытой спиной и длинное структурированное платье. Свой образ знаменитость дополнила кольцами и золотым колье.

Звезда сериала "Венздей" сделала нюдовый макияж и распустила слегка подкрученные волосы. Дженна не изменила традиции и появилась на публике в образе в стиле готического гламура.

Дженна Ортега на кинофестивале в Марракеше / Фото Getty Images

Для справки! Юбка стоит 35 тысяч гривен, а боди – 15 тысяч 750 гривен. Так, стоимость образа Дженны Ортеги – более 50 тысяч гривен.

Стоимость боди от BEVZA / Скриншот с сайта

Стоимость платья от BEVZA / Скриншот с сайта

Как пишет Vogue, на красной дорожке к Ортеге присоединилась ее коллега, актриса Аня Тейлор-Джой, которая также вошла в состав жюри. Она надела черное платье Dior, сделанное на заказ.

Дженна Ортега, Аня Тейлор-Джой и другие на красной дорожке / Фото Getty Images

Что известно о бренде BEVZA?