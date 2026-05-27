У сукні з драматичним шлейфом: Дженніфер Лопес сяяла на прем'єрі нового фільму Netflix

Американська акторка і співачка Дженніфер Лопес стала героїнею нового фільму "Офісний роман". Зірка відвідала прем'єру в Лос-Анджелесі.

Дженніфер Лопес постала на червоній доріжці прем'єри у компанії колеги. Вона поділилась фото з заходу на своїй сторінці в інстаграмі.

Акторка обрала чорну сукню Atelier Versace з колекції весна-літо 2024 року. Вбрання має корсетний ліф без бретелей, верх оздоблений блискучою вишивкою та мереживними вставками.

Драматичності додав довгий та об'ємний шлейф. Джей Ло розпустила волосся та завершила образ макіяжем.

Також на червоній доріжці були присутні інші актори, що зіграли у фільмі: Бетті Гілпін, Емі Седаріс, Джоді Віттакер, Мері Вайзман, Тоні Хейл, Едвард Джеймс Олмос, Тоні Плана та інші.

Фільм "Офісний роман": що відомо?

Дженніфер Лопес зіграла у стрічці генеральну директорку великої компанії Джекі Круз. Вона перфекціоністка і трудоголік, тож заслужила авторитет серед підлеглих.

Бретт Ґолдстін втілив роль нового юриста Деніела Бланчфлауера. Головні герої закохуються одне в одного, але намагаються зберігати професійні стосунки на роботі.

Події стрімко розгортаються, і Джекі ризикує не тільки втратити серце, але й свою компанію. Прем'єра фільму відбудеться 5 червня на Netflix.