Дженнифер Лопес предстала на красной дорожке премьеры в компании коллеги. Она поделилась фото с мероприятия на своей странице в инстаграме.

Актриса выбрала черное платье Atelier Versace из коллекции весна-лето 2024 года. Наряд имеет корсетный лиф без бретелей, верх украшен блестящей вышивкой и кружевными вставками.

Драматичности добавил длинный и объемный шлейф. Джей Ло распустила волосы и завершила образ макияжем.

Также на красной дорожке присутствовали другие актеры, сыгравшие в фильме: Бетти Гилпин, Эми Седарис, Джоди Уиттакер, Мэри Уайзман, Тони Хейл, Эдвард Джеймс Олмос, Тони Плана и другие.

Фильм "Офисный роман": что известно?

Дженнифер Лопес сыграла в ленте генерального директора крупной компании Джеки Круз. Она перфекционистка и трудоголик, поэтому заслужила авторитет среди подчиненных.

Бретт Голдстин воплотил роль нового юриста Дэниела Бланчфлауэра. Главные герои влюбляются друг в друга, но пытаются сохранять профессиональные отношения на работе.

События стремительно разворачиваются, и Джеки рискует не только потерять сердце, но и свою компанию. Премьера фильма состоится 5 июня на Netflix.