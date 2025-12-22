Укр Рус
Світові знаменитості Зірка фільмів "Воно 2" та "Сіністер" покінчив життя самогубством у 46 років
22 грудня, 09:00
2

Зірка фільмів "Воно 2" та "Сіністер" покінчив життя самогубством у 46 років

Софія Хомишин
Основні тези
  • 21 грудня стало відомо про смерть актора Джеймса Ренсона, який здійснив самогубство в Лос-Анджелесі.
  • Ренсон відомий за ролями в "Воно 2", "Чорний телефон", "Сіністер", та був одружений і мав сина.

21 грудня стало відомо про смерть американського актора Джеймса Ренсона. Він знімався у фільмах "Воно 2", "Чорний телефон", "Сіністер" та інших.

Інформацію про загибель Ренсона оприлюднило видання Variety, пише 24 Канал. Актору було 46 років. 

Згідно з попередніми висновками, Джеймс Ренсон здійснив самогубство – він повісився. 

За даними джерел, трагедія сталася в Лос-Анджелесіу п'ятницю, 19 грудня. Поліція приїхала на виклик додому до актора, але врятувати його не змогли – лікарі лише зафіксували смерть. Слідів насильства на тілі Джеймса не знайшли. 

Чому саме Ренсон вирішив піти з життя – наразі невідомо.

Що відомо про Джеймса Ренсона? 

  • Майбутній актор народився в 1979 році в Балтиморі.
  • За інформацією з вебсайту Ренсона, він навчався в Карверському центрі мистецтв і технологій імені Джорджа Вашингтона, а згодом один курс вивчав кіномистецтво в Школі візуальних мистецтв у Нью-Йорку.
  • Відомо, що на початку 2000-х. Джеймс працював на відомого фотографа Патріка Макмаллана, одночасно граючи в різних панк-гуртах по всьому Нью-Йорку.
  • На сторінці IMDb у нього перелічено 77 акторських ролей. Одними із найпопулярніших є серіали "Дроти" та "Покоління вбивць".
  • У 2021 році Джеймс в інстаграмі розповів, що в дитинстві зазнав сексуального насильства, і звинуватив колишнього репетитора в неодноразових домаганнях.
  • У дорослому віці він боровся із залежністю від наркотиків, але позбувся її у 2006 році.
  • У Ренсона залишилась дружина та син. 