Зірка фільмів "Воно 2" та "Сіністер" покінчив життя самогубством у 46 років

21 грудня стало відомо про смерть американського актора Джеймса Ренсона. Він знімався у фільмах "Воно 2", "Чорний телефон", "Сіністер" та інших.

Інформацію про загибель Ренсона оприлюднило видання Variety, пише 24 Канал. Актору було 46 років.

Згідно з попередніми висновками, Джеймс Ренсон здійснив самогубство – він повісився.

За даними джерел, трагедія сталася в Лос-Анджелесіу п'ятницю, 19 грудня. Поліція приїхала на виклик додому до актора, але врятувати його не змогли – лікарі лише зафіксували смерть. Слідів насильства на тілі Джеймса не знайшли.

Чому саме Ренсон вирішив піти з життя – наразі невідомо.

Що відомо про Джеймса Ренсона?