Помер Джеймс Ван Дер Бік – зірка серіалу "Затока Доусона"

Американський актор Джеймс Ван Дер Бік пішов з життя у віці 48 років. Він увійшов в історію як зірка телесеріалів. Останні роки життя він боровся з важкою хворобою.

Про смерть Джеймса Ван Дер Біка повідомила його родина. Офіційну заяву зробила дружина, Кімберлі Ван Дер Бік, на своїй сторінці в інстаграмі.

Джеймс Ван Дер Бік помер зранку 11 лютого. Як розповіла сім'я, останні дні життя актор зустрів з мужністю, вірою та гідністю.

Є багато що розповісти про його бажання, любов до людства і сокровенність часу. Ці дні ще настануть. А зараз ми просимо про спокій і приватність, щоб оплакувати нашого коханого чоловіка, батька, сина, брата і друга,

– повідомила дружина актора.

Останні роки Джеймс Ван Дер Бік боровся з онкологічним захворюванням. У 2024 році актор вперше розповів, що хворіє на колоректальний рак. Він закликав шанувальників піклуватись про здоров'я та ділився своїм досвідом.



Джеймс Ван Дер Бік / Фото з інстаграму актора

Що відомо про Джеймса Ван Дер Біка?

Джеймс Ван Дер Бік народився у Коннектикуті в місті Чешир. У 15 років він поїхав до Нью-Йорка з чіткою метою – займатись акторством. І невдовзі з'явився на Бродвеї в одній з п'єс, а через 2 роки отримав головну роль в мюзиклі та дебютував у фільмі "Ангус", пише Variety.

У 1997 році актор здобув роль Доусона Лірі, центрального персонажа у серіалі "Затока Доусона". Цей проєкт приніс йому найбільшу популярність. Також Ван Дер Бік знявся у молодіжній драмі "Студентська команда", виграв MTV Movie Awards, потрапив до списку найкрасивіших людей у світі.

Джеймс Ван Дер Бік продовжував активно зніматись у кіно: "Техаські рейнджери", "Дуже страшне кіно", "Як я познайомився з вашою мамою", "Школа виживання" і багато інших.



Джеймс Ван Дер Бік з дітьми / Фото з інстаграму актора

Щодо особистого життя актора: його перший шлюб тривав з 2003 до 2010 року. Згодом він одружився вдруге. У пари народилося шестеро дітей.