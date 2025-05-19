Висловив підтримку: король Чарльз III написав листа Джо Байдену, якому діагностували рак

Букінгемський палац повідомив, що король Чарльз III написав приватного листа 46-му президенту США Джо Байдену після того, як у нього діагностували агресивну форму раку простати.

Британський монарх, який лікується від раку, висловив свою підтримку та побажав успіхів Джо Байдену. Про це пише Show 24 з посиланням на Daily Mail.

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Король Чарльз III приймав Джо Байдена у Віндзорському замку в липні 2023 року. Також вони зустрічалися під час саміту CoP26 у Глазго в листопаді 2021 року.

46-й президент США, крім того, був присутній на похороні королеви Єлизавети II у вересні 2022 року. Однак Байдена не було на коронації Чарльза у травні 2023 року – прийшла його дружина Джилл.

Коли на початку 2024 року у короля Чарльза III діагностували рак, Джо Байден висловив своє занепокоєння, а нещодавно монарх сказав: "Хотілося б думати, що я вже на кращому боці боротьби з раком".

У Джо Байдена діагностували рак