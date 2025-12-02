Повернувся на щиті: на фронті загинув звукорежисер Едуард Павлов
- Війна забрала життя Едуарда Павлова.
- Воїн професійно займався звукорежисурою та був одним із кращих в Україні.
Україна втратила ще одного відданого сина. На фронті російсько-української війни поклав своє життя звукорежисер Едуард Павлов. Він багато років працював у мережі пабів Docker.
Едуарду було 53 роки. Трагічну звістку про смерть бійця повідомили на сторінці PEN Ukraine у Фейсбук, передає 24 Канал.
Ким був Едуард за життя?
Едуард Павлов понад два десятиліття присвятив звукорежисурі та здобув репутацію професіонала, що забезпечував бездоганний звук на численних концертах і подіях.
Концерти, репетиції, тисячі моментів, де він творив магію звуку. Ед завжди був на своєму місці, спокійний, точний, відданий справі й людям поруч,
– зазначила засновниця клубів Docker Світлана Яструбенко.
Зі свого боку засновник гурту "Вундеркінди" й український військовий Артем Жаворонков підкреслив, що Едуард був найкращим звукорежисером у його музичній кар'єрі. Він також розповів, що Павлов вирушив на фронт у кепці з символікою гурту, яку зносив до дірок.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана Едуарду!
Кого ще втратила Україна на війні?
Антон Бондаренко загинув на фронті під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку.
До служби в ЗСУ він працював фіксером для телеканалів TF1 та LCI.
2 листопада на передовій поліг військовий Костянтин Гузенко, знаний також як фотограф медіапроєкту Ukraїner.
Крім того, нещодавно журналіст ТСН повідомив про втрату свого брата – 43-річного військового Володимира "Знахаря" Святненка. Захисник загинув 1 листопада, коли під час нагородження бійців на плацу ворог завдав удару балістикою.