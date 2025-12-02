Вернулся на щите: на фронте погиб звукорежиссер Эдуард Павлов
- Война унесла жизнь Эдуарда Павлова.
- Воин профессионально занимался звукорежиссурой и был одним из лучших в Украине.
Украина потеряла еще одного преданного сына. На фронте российско-украинской войны положил свою жизнь звукорежиссер Эдуард Павлов. Он много лет работал в сети пабов Docker.
Эдуарду было 53 года. Трагическое известие о смерти бойца сообщили на странице PEN Ukraine в Фейсбук, передает 24 Канал.
Кем был Эдуард при жизни?
Эдуард Павлов более двух десятилетий посвятил звукорежиссуре и получил репутацию профессионала, что обеспечивал безупречный звук на многочисленных концертах и событиях.
Концерты, репетиции, тысячи моментов, где он творил магию звука. Эд всегда был на своем месте, спокойный, точный, преданный делу и людям рядом,
– отметила основательница клубов Docker Светлана Яструбенко.
В свою очередь основатель группы "Вундеркинды" и украинский военный Артем Жаворонков подчеркнул, что Эдуард был лучшим звукорежиссером в его музыкальной карьере. Он также рассказал, что Павлов отправился на фронт в кепке с символикой группы, которую сносил до дыр.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и уважение Эдуарду!
Кого еще потеряла Украина на войне?
Антон Бондаренко погиб на фронте во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.
До службы в ВСУ он работал фиксером для телеканалов TF1 и LCI.
2 ноября на передовой погиб ввоенный Константин Гузенко, известный также как фотограф медиапроекта Ukraїner.
Кроме того, недавно журналист ТСН сообщил о потере своего брата – 43-летнего военного Владимира "Знахаря" Святненко. Защитник погиб 1 ноября, когда во время награждения бойцов на плацу враг нанес удар баллистикой.