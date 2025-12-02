Вернулся на щите: на фронте погиб звукорежиссер Эдуард Павлов

Украина потеряла еще одного преданного сына. На фронте российско-украинской войны положил свою жизнь звукорежиссер Эдуард Павлов. Он много лет работал в сети пабов Docker.

Эдуарду было 53 года. Трагическое известие о смерти бойца сообщили на странице PEN Ukraine в Фейсбук, передает 24 Канал.

Кем был Эдуард при жизни?

Эдуард Павлов более двух десятилетий посвятил звукорежиссуре и получил репутацию профессионала, что обеспечивал безупречный звук на многочисленных концертах и событиях.

Концерты, репетиции, тысячи моментов, где он творил магию звука. Эд всегда был на своем месте, спокойный, точный, преданный делу и людям рядом,

– отметила основательница клубов Docker Светлана Яструбенко.

В свою очередь основатель группы "Вундеркинды" и украинский военный Артем Жаворонков подчеркнул, что Эдуард был лучшим звукорежиссером в его музыкальной карьере. Он также рассказал, что Павлов отправился на фронт в кепке с символикой группы, которую сносил до дыр.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и уважение Эдуарду!

