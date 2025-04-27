Ексучасниця гурту "ВІА Гра" повідомила про загибель батька на фронті
- Ксенія Попова, колишня учасниця гурту "ВІА Гра", повідомила про загибель батька Дениса на війні.
- Батько Ксенії був добровольцем ЗСУ.
Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова повідомила про втрату батька Дениса. Чоловік загинув на війні.
Ксенія показала архівне фото з татом. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Попової.
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Трагічну звістку виконавиця дізналася 26 квітня.
Мій батько загинув на війні. Усі три роки він захищав нашу країну… Поки не можу виходити на зв'язок,
– написала Ксенія Попова.
Крім того, вона поширила їхнє спільне з татом чорно-біле фото. На цій світлині можна побачити усміхнену співачку, яку цілує батько. Вони стояли поруч із машиною.
Батько Ксенії Попової загинув на війні / Скриншот з інстаграм-сторіс
Мама Ксенії теж поширила інстаграм-сторіс, де розповіла, що Денис добровольцем долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення.
Мама Ксенії Попової підтвердила новину про загибель батька співачки на війні / Скриншот з інстаграм-сторіс
Зауважимо, напередодні також стало відомо, що на фронті загинув музикант з Івано-Франківщини Валентин Ємбрик.