Ексучасниця гурту "ВІА Гра" повідомила про загибель батька на фронті

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова повідомила про втрату батька Дениса. Чоловік загинув на війні.

Ксенія показала архівне фото з татом. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Попової.

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Трагічну звістку виконавиця дізналася 26 квітня.

Мій батько загинув на війні. Усі три роки він захищав нашу країну… Поки не можу виходити на зв'язок,

– написала Ксенія Попова.

Крім того, вона поширила їхнє спільне з татом чорно-біле фото. На цій світлині можна побачити усміхнену співачку, яку цілує батько. Вони стояли поруч із машиною.



Батько Ксенії Попової загинув на війні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Мама Ксенії теж поширила інстаграм-сторіс, де розповіла, що Денис добровольцем долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення.



Мама Ксенії Попової підтвердила новину про загибель батька співачки на війні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, напередодні також стало відомо, що на фронті загинув музикант з Івано-Франківщини Валентин Ємбрик.