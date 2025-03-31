Вперше за 2,5 роки: Ектор Хіменес-Браво прилетів до Колумбії та показав рідкісні фото з сім'єю
- Ектор Хіменес-Браво вперше за 2,5 роки відвідав Колумбію і возз'єднався з сім'єю, поділившись зворушливими фото та відео.
- Фани та колеги залишають теплі коментарі на підтримку кулінара під його сімейними світлинами.
Зірка "МастерШефу" Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками важливою подією. Він вперше за довгий час возз'єднався з сім'єю.
Ектор Хіменес-Браво опублікував серію зворушливих фото та відео, на яких показався з близькими. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм ресторатора.
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Суддя "МастерШефу" вперше за тривалий час приїхав на батьківщину – у Колумбію. Він побачився з найріднішими людьми й зокрема, з матір'ю.
Вдома… Я мріяв про цей момент 2,5 роки. Я мріяв ще раз побачити рідних, мріяв обійняти маму… Досі не вірю, що я подолав таку відстань. Досі не вірю що я вдома, в Колумбії,
– розповів Ектор Хіменес-Браво.
Ектор Хіменес-Браво з сім'єю / Фото з інстаграму Ектора Хіменеса-Браво
Ектор Хіменес Браво зустрівся з сім'єю: відео
Щемливі кадри не змогли залишити байдужими підписників Ектора Хіменеса-Браво. Фани, зіркові друзі та колеги залишають теплі коментарі під сімейними фото кулінара.
- Григорій Решетник: "Мама щаслива мати такого сина";
- Ольга Мартиновська: "Я плачу від радості за вас! Як це сильно потрібно було тобі. Нарешті";
- Володимир Ярославський: "Радий за тебе, друже".
Нагадаємо, саме мама прищепила Екторові любов до кулінарії, коли через фінансові труднощі часто готувала незвичайні страви з доступних продуктів. У 2009 році Хіменес-Браво переїхав до України, а його рідні залишилися в Колумбії. Ресторатор не приховував, що дуже сумує за родиною.