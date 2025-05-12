12 травня, 09:00
Колишня дружина Джонні Деппа вдруге стала мамою: зворушливе фото новонароджених близнят
Основні тези
- Ембер Герд стала матір'ю двійні та вперше показала дітей.
- Це вже третя дитина акторки; у 2021 році народилася її донька Уна Пейдж
Наприкінці 2024 року ЗМІ писали про те, що колишня дружина Джонні Деппа вдруге стане мамою. Тепер вона підтвердила цю інформацію.
Ембер Герд стала мамою двійні та вперше показала дітей. Повідомляє Show 24 з посилання на інстаграм-сторінку акторки.
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Важливо зауважити, що це вже третя дитина Ембер Герд. У квітні 2021 року на світ з'явилася її донька Уна Пейдж.
Що відомо про особисте життя Ембер Герд
- Акторка рік перебувала у шлюбі з голлівудською зіркою Джонні Деппом. Після їхнього бурхливого розлучення розгорнувся гучний судовий процес, де Герд звинувачувала ексчоловіка у насильстві. Втім, суд виніс рішення на користь Деппа, визнавши звинувачення наклепом та зобов'язавши акторку виплатити багатомільйонну компенсацію.
- Після судової поразки Герд покинула США та оселилася в Іспанії. У її біографії також є роман з мільярдером Ілоном Маском, з яким вона зустрічала у 2017 році.
- Наразі подробиці про батька своїх дітей акторка тримає в таємниці.
Зауважимо, напередодні наша редакція писала про те, як українські зірки привітали матусь з Днем матері.