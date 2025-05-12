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Show24 Світові знаменитості Колишня дружина Джонні Деппа вдруге стала мамою: зворушливе фото новонароджених близнят
12 травня, 09:00
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Колишня дружина Джонні Деппа вдруге стала мамою: зворушливе фото новонароджених близнят

Софія Хомишин
Основні тези
  • Ембер Герд стала матір'ю двійні та вперше показала дітей.
  • Це вже третя дитина акторки; у 2021 році народилася її донька Уна Пейдж

Наприкінці 2024 року ЗМІ писали про те, що колишня дружина Джонні Деппа вдруге стане мамою. Тепер вона підтвердила цю інформацію.

 

Ембер Герд стала мамою двійні та вперше показала дітей. Повідомляє Show 24 з посилання на інстаграм-сторінку акторки.

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Так, у День матері, який відзначають 11 травня, Ембер виставила фото своїх новонароджених сина та доньку. Дівчинку звуть Агнес, а хлопчика – Оушен. 
 

Цього року я не можу передати словами, як я рада відсвяткувати поповнення у сім'ї, до якої я прагнула довгі роки... Коли чотири роки тому у мене народилася моя перша дівчинка Уна, мій світ змінився назавжди. Я думала, що не зможу більше радіти. Тепер мене переповнює радість утричі більша! Стати матір'ю самостійно, попри власні проблеми з фертильністю, було найскладнішим у моєму житті. Я безмежно вдячна за те, що змогла зробити цей вибір, 
– підкреслила знаменитість. 

Важливо зауважити, що це вже третя дитина Ембер Герд. У квітні 2021 року на світ з'явилася її донька Уна Пейдж.

Що відомо про особисте життя Ембер Герд 

  • Акторка рік перебувала у шлюбі з голлівудською зіркою Джонні Деппом. Після їхнього бурхливого розлучення розгорнувся гучний судовий процес, де Герд звинувачувала ексчоловіка у насильстві. Втім, суд виніс рішення на користь Деппа, визнавши звинувачення наклепом та зобов'язавши акторку виплатити багатомільйонну компенсацію.
  • Після судової поразки Герд покинула США та оселилася в Іспанії. У її біографії також є роман з мільярдером Ілоном Маском, з яким вона зустрічала у 2017 році.
  • Наразі подробиці про батька своїх дітей акторка тримає в таємниці.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала про те, як українські зірки привітали матусь з Днем матері.