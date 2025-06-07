Коли сексуальність — це не слабкість, а маніфест: історія Емілі Ратажковскі

Емелі Ратажковскі – успішна американська модель та акторка. У підлітковому віці дівчині запропонували підписати контракт з агентством Ford Models, після чого розпочалась її модельна кар'єра.

Однак найголосніше про Ратажковскі заговорили тоді, коли вона знялась оголеною у кліпі Robin Thicke. Її вважають однією з найсексуальніших та найрозкутіших моделей. Але за такою успішністю ховається чимало внутрішніх зламів, які сьогодні спонукають Емілі говорити про насильство щодо жінок, жіночу сексуальність та право на власний вибір, пише Show24.

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Знаменитість давно вийшла за межі "типової моделі з інстаграму". Сьогодні вона – авторка бестселера, бізнесвумен і голос нової хвилі фемінізму, яка не боїться поєднувати сексуальність, інтелект і підприємництво.

Імперія стилю Емілі Ратажковскі

У 2017 році модель запустила власний бренд Inamorata, який спеціалізувався на купальниках. Через декілька років він розширився до повноцінної лінійки одягу. Раніше Емілі казала, що вона створює такі речі, які б носила сама.

Бренд Inamorata / Скриншот з сайту

Вона переконана, що жіночності соромитись не треба, адже ця думка й стала філософією бренду. Ба більше, можливо, не всі знають, що за своє життя Емілі декілька разів ставала жертвою сексуальних домагань, що і вплинуло на її погляди та моральні цінності.

Сповідь на аркушах паперу

У 2021 році вийшла її збірка есеїв My Body, яка миттєво потрапила до списків бестселерів New York Times. У книзі Ратажковскі говорить про:

об'єктивацію жінок у моді та медіа;

досвід володіння власним тілом;

материнство, красу та славу;

тонку межу між свободою й експлуатацією.

Книга Емілі Ратажковскі / Фото з інстаграму моделі

У книжці "Моє тіло" знаменитість розповіла, що зазнала домагань у 2013 році. Це сталося на зйомках кліпу Blurred Lines зі співаками Фареллом Вільямсом, репером Т. І. та Робіном Тіком. Для зйомок Емілі Ратажковскі позувала напівоголеною. Як розповіла модель, Робін Тік був трохи п'яний, тому в один момент він схопив її за голі груди. Режисерка негайно зупинила знімальний процес.

У 15 років дівчина зустрічалась з бойфрендом, якого звали Оуен. 16-річний хлопець практично змусив Емілі до сексу з ним. Тоді майбутня модель була незайманою.

Чому 15-річна я не кричала тоді на все горло? Хто навчив мене мовчати? Я ненавиділа себе. Я нікому не розповідала, що сталося з Оуеном у ті вихідні. Це був секс без згоди. Я була така молода. У мене навіть не було сексу до цього,

– зізналась Ратажковскі.

У 2020 році вона написала есе, в якому розповіла, що постраждала від сексуального насильства з боку фотографа Джонатана Ледера у 20 років. Тоді вона не була відомою й прийшла у дім чоловіка на зйомку. Дівчина позувала у спідній білизні, тоді як Ледер часто наливав їй вино. Потім фотограф домагався Емілі й завдав їй фізичного болю, але вона втекла від чоловіка й переночувала в одній зі спалень будинку.

Нещодавно акторка Катерина Вишнева розповіла про домагання з боку режисера Андрія Білоуса.

Право бути сексуальною

Коли Ратажковскі було 12 років, вона дещо відрізнялась від своїх однолітків. Уже на той момент у неї був великий розмір грудей, через що на неї звертали увагу інші. Через це родичі весь час повторювали, що їй треба вдягати більш закритий одяг і бути дуже обережною.

Ба більше, усе оточення Емілі змушувало її відчувати дискомфорт чи почуття провини за сексуальність, яка з кожним роком розвивалась усе більше.

У 2016 році модель написала есе, де розповіла про цю історію й закликала жінок боротись проти стереотипів.

Я відмовляюся жити у цьому світі засудження та мовчазних закидів. Не можна будувати своє життя під тиском з боку інших, і мені хочеться, щоб світ зрозумів: реакція людей на мою сексуальність – проблема цих людей, а не моя,

– писала Ратажковскі.

Емілі Ратажковскі / Фото Getty images

У 2019 році вона написала колонку про сексуальність та ідентичність. Емілі зазначила, що у сьогоднішньому світі жіноча сексуальність досі вважається чимось небезпечним.

"Жінка історично і міфологічно завжди вважалася ненадійною, загрозливою, навіть небезпечною. Єва була сповнена спокуси, Медуза могла перетворити людей на камінь... У нашій культурі ми боїмося як жінок, так і вродженої сили, якою володіє жіноча сексуальність. Жінка стає занадто могутньою і, таким чином, загрозливою, коли вона отримує силу від прийняття своєї статі. Тому ми наполягаємо на присоромленні", – писала знаменитість.

Ратажковскі переконана, що від своєї сексуальності вона бере силу. І їй подобається одягати мініспідницю, вона відмовляється від бюстгальтера під майку чи наголошує на тому, що це її власна справа, де і скільки волосся має бути на тілі.

Вона закликає жінок не піддаватись критиці, а відстоювати власні кордони. На її думку, упередження – це одне з найгіршого, що можуть транслювати люди. Дівчина чи жінка не винна у тому, що вона приваблива, це її сила. А якщо комусь це не подобається, то інші не мають страждати від чужих та нав'язливих думок.

Така політика моделі є справжнім викликом для сучасності, адже світ не так швидко прогресує у тих питаннях, які підіймає у публічному просторі Ратажковскі. Вона – новий формат впливової жінки, яка використовує свою зовнішність як інструмент, але не дозволяє іншим диктувати правила. Її стиль – це про впевненість. Її голос – про силу. Її шлях – про свідомий контроль над тим, ким бути у світі і як себе подавати.