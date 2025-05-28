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Show24 Світові знаменитості ЗМІ розкрили діагноз путініста Кіркорова, який отримав опіки під час концерту
28 травня, 14:00
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ЗМІ розкрили діагноз путініста Кіркорова, який отримав опіки під час концерту

Марія Примич
Основні тези
  • Філіпу Кіркорову діагностували опіки другого ступеня, ускладнені бурситом та іншими проблемами, після того, як він отримав опіки на концерті в Санкт-Петербурзі.
  • Представниця Кіркорова закликала не спиратися на чутки щодо його діагнозу, зазначивши, що лікування триває і відновлення може вимагати більше часу.

Кілька днів тому російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що Філіпа Кіркорова госпіталізували в Москві. Повідомлялося, що в путініста почалися ускладнення після опіків, які він отримав минулого місяця під час концерту в Санкт-Петербурзі.

Тепер російське пропагандистське видання Super отримало довідку з нібито точним діагнозом співака. А представниця Кіркорова вже прокоментувала інформацію, яка шириться у ЗМІ, пише Show 24.

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Згідно з документом, Філіп Кіркоров нібито отримав опіки другого ступеня, ускладнений бурситом (запалення слизових сумок навколо суглобів), частковим неврозом шкіри, бешиховим запаленням, лімфаденопатією (збільшення лімфатичних вузлів), зліва. 

Путіністу рекомендували спостереження у хірурга, щоденні перев'язки, антибактеріальну терапію та суворе обмеження фізичного навантаження. Зазначається, що при погіршенні стану пацієнта необхідно госпіталізувати до спеціального стаціонарного відділення, що й сталося кілька днів тому. 

Згодом представниця Філіпа Кіркорова вийшла на зв'язок та прокоментувала інформацію про його діагноз. 

Хотілося б попросити журналістів не ставити Філіпу медичних діагнозів та не спиратися на чутки. Лікування йде повним ходом, але, можливо, часу для відновлення потрібно буде більше, ніж передбачалось, 
– сказала вона.

Що відомо про інцидент на концерті

  • Минулого місяця Філіп Кіркоров виступав у Санкт-Петербурзі. Під час виконання пісні "Черная пантера" за спиною співака спалахнула піротехніка. З декорацій вогонь перекинувся на його одяг. 

  • Згодом путініст прокоментував інцидент. Кіркоров заявив, що все гаразд, а рани підлікує пластичний хірург. Він також запевнив, що не звільнятиме працівників, через яких загорілася його куртка. 