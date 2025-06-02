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Show24 Українські зірки Зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський вдруге одружився: щасливе фото пари
2 червня, 17:45
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Зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський вдруге одружився: щасливе фото пари

Марія Примич
Основні тези
  • Фіма Константиновський вдруге одружився, про що повідомив в інстаграмі, показавши фотографію.
  • Константиновський закликав привітати його з Лізою, долучившись до збору коштів на допомогу українським військовим.

Український телеведучий, актор та гуморист Фіма Константиновський вдруге одружився. Він офіційно оформив стосунки зі своєю коханою Лізою.

Про це Константиновський повідомив в інстаграмі, пише Show 24. Він показав фотографію з обраницею.

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Фіма Константиновський поділився фото, яке було зроблене в РАЦСі, в інстаграм-сториз. Новоспечене подружжя тримає в руках бокали та свідоцтво про шлюб. Закохані дивляться одне на одного й усміхаються.

Цікаво, що Ліза вирішила відмовитися від весільного плаття. Вона одягла світлий костюм, білу майку та взула кросівки, волосся зібрала у хвіст та зробила легкий макіяж. Фіма показався у темному вбранні й білій футболці. 

Одружилися. Щасливі, 
– коротко підписав світлину Константиновський.

Фіма Константиновський одружився / Фото з інстаграму телеведучого 

Привітати пару можна, долучившись до збору коштів на допомогу українським військовим. Фіма Константиновський закріпив посилання на банку, де збирають на РЕБ для 1 ТР 92 ОШБр. 

Особисте життя Фіми Константиновського

  • Нагадаємо, що Фіма Константиновський оголосив про заручини наприкінці січня 2025 року. 

  • Зі своєю коханою Лізою він познайомився на Tinder. 

  • Константиновський раніше вже був одружений, його колишню дружину звати Влада. Вони розійшлися у 2021 році, але офіційно розлучилися лише в березні 2024 року. 